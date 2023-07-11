В Челябинске сбили насмерть велокурьера службы доставки

В Челябинске ночью 10 июля насмерть был сбит курьер службы доставки, передвигавшийся на велосипеде. Происшествие случилось на улице 40-летия Победы на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

«По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio, двигаясь по улице Университетская набережная со стороны улицы Молодогвардейцев в сторону улицы Чичерина, совершила наезд на велосипедиста»,— сообщают в ГИБДД Челябинска.

За рулем автомобиля была 22-летняя девушка. В результате ДТП 23-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте. На видео, снятом камерой наблюдения, видно, что курьер пересекал дорогу, не спешиваясь. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия и напоминает пешеходам и водителям быть бдительнее на дорогах.