Депутат Госдумы Булавинов отрицает избиение бывшей жены

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов («Единая Россия») назвал все сообщения о том, что он избил бывшую жену, неправдой. В сообщении «ВКонтакте» он также посчитал нужным отметить, что «все достанется детям, а не очередному ее ... (вероятно, в тексте скрыто нецензурное выражение для обозначения сексуального партнера.— "Ъ")».

«Прочитал сегодня все новости про якобы избиение моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все не правда»,— написал господин Булавинов.

Бывшая жена депутата накануне, 11 июля, обвинила господина Булавинова в бытовом насилии. Она написала заявление в полицию. Депутат ранее отказался комментировать «Ъ» произошедшее. Он говорил, что будет разбираться в ситуации, а пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о конфликте.

Леонид Уварчев