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Коммерсантъ FM
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Арину Михайлову прооперируют в августе

7 июля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю пятилетней Арины Михайловой из Белгородской области («Маленький моторчик», Наталья Волкова). У девочки редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, очень хрупкие и ломкие кости. Благодаря читателям Русфонда Арина регулярно проходит курсы лечения, также ей укрепили бедра и левую голень специальными «растущими» штифтами. Но чтобы Арина могла ходить без боли, необходимо прооперировать и правую голень. Оплатить такую операцию маме девочки не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Ирина, мама Арины, благодарит всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Арина Михайлова

Арина Михайлова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Арина Михайлова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 июля 17 108 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Владимир», «Лотос», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 26 детям на 20 103 566 руб.

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