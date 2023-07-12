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Nothing представила смартфон Nothing Phone (2)

Компания Nothing, созданная сооснователем OnePlus Карлом Пэем, представила новый смартфон Nothing Phone (2), который стал вторым устройством этого класса в линейке бренда. На рынок Nothing Phone (2) выйдет в черном и белом цветах полупрозрачного корпуса. Смартфон получит собственную операционную систему Nothing OS 2 на базе Android 13 и будет стоить от €599.

Новинка получила флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm, поддерживающий связь 5G, а также 8 или 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет 6,7-дюймовый OLED-экран разрешением Full HD+ (2412x1080 точек) с частотой обновления 120 Гц. Предусмотрены 32 Мп фронтальная камера и основной модуль с 50 Мп объективом с оптической и электронной стабилизацией, а также 50 Мп сверхширокоугольный объектив. Батарея емкостью 4700 мА•ч работает с проводной зарядкой 33 Вт и беспроводной до 15 Вт, а также предусмотрена обратная зарядка мощностью до 5 Вт.

Nothing Phone (2) сохранил узнаваемый дизайн. Смартфон выполнен преимущественно из переработанных материалов, включая алюминий, а задняя панель корпуса выполнена прозрачной — подсветка из 33 светодиодов и функция Glyph Interface позволяют с помощью света информировать владельца о режиме работы устройства, задействовать диоды как подсветку для камеры или светомузыку. Glyph Interface дает возможность для каждого контакта устанавливать свой алгоритм работы подсветки, а также использовать ее в качестве способа получать информацию о некоторых параметрах смартфона.

Напомним, первый смартфон Nothing — Nothing Phone (1) — был представлен в июле 2022 года.

Максим Вершинин

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