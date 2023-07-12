В Орске отравились воспитанники нескольких детских садов

Массовое отравление произошло в нескольких детсадах Орска Оренбургской области. Региональный Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за вспышки острой кишечной инфекции. Число пострадавших в официальных сообщениях не приводится. По данным местного издания Орск.ру, десятки детей могли отравиться молочной продукцией.

О первых случаях отравления местные СМИ сообщили вечером 11 июля. Региональный Минздрав после этого признал, что поступают сообщения по поводу рвоты у детей, которые посещали несколько детских садов. Министр Татьяна Савинова выехала в Орск. Ближе к ночи было запланировано оперативное совещание.

Роспотребнадзор по Оренбургской области выясняет, что стало источником отравления. Специалисты выехали на объекты, «проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», «организован забор биологических материалов для лабораторных исследований». Ситуацию взяла под контроль глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Свою проверку проводит следственное управление СКР по Оренбургской области и региональная прокуратура. Следователи устанавливают точное число пострадавших. На место происшествия выехали руководство и следователи следственного отдела по Орску, а также сотрудники отдела криминалистики следственного управления. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Леонид Уварчев