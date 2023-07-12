Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов получил орден Мужества

Депутат Госдумы, бывший глава Краснодара Евгений Первышов получил орден Мужества за участие в спецоперации на территории Украины. Об этом в телеграм-канале написал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Турчак Фото: Андрей Турчак

«Мой боевой товарищ, депутат Госдумы Евгений Первышов с осени прошлого года служит в зоне СВО. Уже не раз продлевал свой контракт. Сегодня его боевые заслуги отмечены Орденом Мужества», — написал господин Турчак.

Он напомнил, что Евгений Первышов пришел на службу добровольцем в октябре 2022 года в подразделение аэроразведки БАРС «Каскад». За это время он прошел путь от рядового до командира отряда. По словам Андрея Турчака, во время участия в СВО экс-мэр Краснодара неоднократно выполнял задачи в обстановке, связанной с риском для жизни. Последний раз он продлевал контракт для участия в зоне боевых действий в мае 2023 года.

Секретарь генсовета ЕР напомнил, что господин Первышов — не первый парламентарий, получивший наград. Ранее ее обладателями стали Дмитрий Саблин, Сергей Сокол, Дмитрий Хубезов, Олег Голиков, Виктор Водолацкий, Игорь Кастюкевич.

Александр Орлов

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