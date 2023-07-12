Лавров: противостояние на Украине будет продолжаться, пока Запад не откажется от идеи нанести РФ поражение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться, пока Запад не откажется от идеи нанести России стратегическое поражение. По мнению главы МИДа, пока признаков изменения позиции Запада нет.

«Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост — оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток»,— сказал господин Лавров индонезийской газете «Компас». Интервью опубликовано на сайте МИДа.

Россия не видит изменений позиций Запада. Как отметил министр, американцы «и их вассалы» продолжают направлять Украине оружие и «подталкивать Владимира Зеленского продолжать боевые действия».

Интервью было опубликовано в день старта саммита НАТО в Вильнюсе. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия».

Об итогах первого дня — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Леонид Уварчев