ООО «УК "Восход"»

Венчурный фонд «Восход» создан в конце 2021 года. Инвестирует в российские технологические проекты, поддерживает стартапы на Дальнем Востоке. Основными направлениями инвестиций выступают биотехнологии и медицина, робототехника, зеленые и агротехнологии, микро- и оптоэлектроника.

Среди примеров проектов — вложение 150 млн руб. в созданную в Якутии нейросеть Sciberia, занимающуюся анализом медицинских изображений на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Всего с момента создания фонд инвестировал более 2 млрд руб.

До весны 2023 года был подразделением холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. В марте УК «Восход» была продана ее менеджменту. «Интеррос» остается якорным вкладчиком фонда с объемом 10 млрд руб.