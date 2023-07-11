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Коммерсантъ FM
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Koenigsegg анонсировал 2300-сильный гиперкар Gemera

Компания Koenigsegg представила серийную версию модели Gemera, которая стала первым 4-местным гиперкаром в истории марки.

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Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera

Фото: Koenigsegg

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Koenigsegg Gemera

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Gemera

Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Gemera

Фото: Koenigsegg

Автомобиль с углепластиковым монококом, карбоновым кузовом и полыми карбоновыми колесными дисками Aircore оснащен 1727-сильной гибридной силовой установкой, включающей в себя 608-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор V6 TFG с технологией FreeValve без распредвалов, а также 800-сильный электромтор Dark Matter.

Koenigsegg Gemera получил полный привод с системой векторизации тяги и полноуправляемое шасси. Силовая установка сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач Light Speed Transmission собственной разработки Koenigsegg. Трансмиссия включает в себя шесть сцеплений и отличается отсутствием синхронизаторов. «Автомат» способен включать любую из передач без промежуточных переключений, а система Ultimate Power on Demand автоматически выбирает оптимальную для разгона передачу.

В честь начала серийного производства будет выпущена лимитированная версия Gemera HV8, которая оснащена двигателем V8. Koenigsegg установил в модель новый 5-литровый турбированный V8 с плоским коленвалом и электрической турбиной от гиперкара Koenigsegg Jesko. Всего будет сделано 300 экземпляров 2300-сильного автомобиля.

Производство Gemera начнется в ателье Gripen Atelier в конце 2024 года, а поставки клиентам — в первой половине 2025 года. Владельцам в качестве опции предложат пакет Ghost Package с развитой аэродинамикой.

Максим Вершинин

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