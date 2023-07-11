1/4 финала Wimbledon

Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Маттео Берретини (Италия) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Хольгер Руне (Дания, 6)—Григор Димитров (Болгария, 21) 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3. Янник Синнер (Италия, 8)—Роман Сафиуллин (Россия) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 2)—Андрей Рублев (Россия, 7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Даниил Медведев (Россия, 3)—Кристофер Юбэнкс (США), Алькарас—Руне.
Женщины. Маркета Вондроушова (Чехия)—Джессика Пегула (США, 4) 6:4, 2:6, 6:4. Элина Свитолина (Украина)—Ига Швёнтек (Польша, 1) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Мэдисон Кис (США, 25)—Арина Соболенко (Белоруссия, 2), Унс Джабир (Тунис, 6)—Елена Рыбакина (Казахстан, 3).