Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

1/4 финала Wimbledon

Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Маттео Берретини (Италия) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Хольгер Руне (Дания, 6)—Григор Димитров (Болгария, 21) 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3. Янник Синнер (Италия, 8)—Роман Сафиуллин (Россия) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 2)—Андрей Рублев (Россия, 7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Сегодня в 1/4 финала встречаются: Даниил Медведев (Россия, 3)—Кристофер Юбэнкс (США), Алькарас—Руне.

Женщины. Маркета Вондроушова (Чехия)—Джессика Пегула (США, 4) 6:4, 2:6, 6:4. Элина Свитолина (Украина)—Ига Швёнтек (Польша, 1) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Сегодня в 1/4 финала встречаются: Мэдисон Кис (США, 25)—Арина Соболенко (Белоруссия, 2), Унс Джабир (Тунис, 6)—Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

  • Газета «Коммерсантъ» №124 от 12.07.2023, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...