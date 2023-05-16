В Воронежской области за шесть лет планируют расселить 100 аварийных многоквартирных домов

Власти Воронежской области утвердили региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года на 2023-2028 годы. Это следует из опубликованного постановления облправительства.

Общий объем финансирования программы составит 4,8 млрд руб. Из них 604,5 млн — средства федерального Фонда развития территорий, 4,1 млрд — областного бюджета, 75 млн — местных бюджетов. В рамках программы ожидается переселение 3 368 граждан из 94 многоквартирных домов, расселение 57,4 тыс. кв. м аварийного жилого фонда за счет средств фонда, а также переселение 177 граждан из шести многоквартирных домов площадью 2,7 тыс. кв. м по иным программам Воронежской области. Стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой, составляет 83,9 тыс. руб.

Объем финансирования первого этапа программы на 2023-2024 годы, в которых участвуют города Воронеж, Бобров и Поворино, составит 1,1 млрд руб. Всего за год планируют переселить 715 человек из 13,2 тыс. кв. м, в том числе 424 человека из 7,1 тыс. кв. м в Воронеже.

Всего в регионе насчитывается более 246 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Это 3 060 помещений площадью более 104 тыс. кв. м, в которых проживает 14 325 человек.

О том, кто продал воронежским властям квартиры для сирот, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий

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