Россиянин Сафиуллин проиграл итальянцу Синнеру в четвертьфинале Wimbledon

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Wimbledon со счетом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Матч длился 2 часа 14 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez, Reuters Фото: Dylan Martinez, Reuters

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

25-летний Сафиуллин находится на 92-м месте рейтинга ATP. 21-летний Синнер занимает 8-ю строчку рейтинга. Wimbledon проводится на травяном покрытии. Призовой фонд составляет $56,3 млн, турнир завершится 16 июля.

Мария Федотова