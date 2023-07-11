У ЛУКОЙЛа пересохло в море

ЛУКОЙЛ может закрыть один из перспективных проектов на казахстанском шельфе Каспия — блок Женис — после того, как пробуренная там разведочная скважина оказалась «сухой». Проектом занималось совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Казмунайгаза», но разведку финансировал исключительно ЛУКОЙЛ, который планировал потратить на бурение скважины $60 млн. В ближайшие годы ЛУКОЙЛ и «Казмунайгаз» могут провести разведку на другом новом проекте на Каспии — «Каламкас-море». В условиях санкций, ограничивших партнерства с мейджорами, российские нефтекомпании все больше будут идти в рискованные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Казмунайгаза» не обнаружило коммерческих запасов по итогам бурения на блоке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. ЛУКОЙЛ владеет 50% оператора проекта ТОО «Женис Оперейтинг», остальное — у «Казмунайгаза». По условиям соглашения ЛУКОЙЛ должен был профинансировать геологоразведку на проекте, а после начала добычи расходы российской компании были бы компенсированы.

Блок Женис расположен в южной части казахстанского сектора Каспия. Глубина моря в районе бурения — около 100 м. ЛУКОЙЛ подписал контракт с «Казмунайгазом» по этому блоку в 2019 году, обязавшись инвестировать $60 млн в бурение скважины и проведение сейсмики 3D. В случае продолжения работ на участке инвестиции могли составить еще $210 млн.

Вагит Алекперов, основной акционер ЛУКОЙЛа, 18 февраля 2019 года: «По Женису — если мы закончим успешно геологоразведочный период, который будет длиться от семи до девяти лет, это будут многомиллиардные инвестиции».

ЛУКОЙЛ является ключевым иностранным партнером «Казмунайгаза» на Каспии. В 2021 году российская нефтекомпания получила 49,99% в совместном предприятии по разведке блока Аль-Фараби. Кроме того, «Казмунайгаз» планирует совместно разрабатывать еще один шельфовый проект «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов». Его запасы нефти оцениваются в 67 млн тонн, а суммарные инвестиции в освоение — в $6 млрд. В начале февраля власти Казахстана улучшили условия для инвесторов в рамках этого проекта, согласовав так называемый улучшенный модельный контракт. Но о закрытии сделки по «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» пока не сообщалось.

В Казахстане ЛУКОЙЛ владеет долями в двух действующих добычных проектах: «Тенгиз» (доля 5%) и «Карачаганак» (13,5%). Кроме того, у ЛУКОЙЛа и «Казмунайгаза» есть совместные предприятия в российском секторе Каспия по разработке газовых месторождений Центральное (у ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» — по 25%) и Хвалынского (доля российской компании — 50%). ЛУКОЙЛ — крупнейший недропользователь в российской части Каспия, где добывает около 7 млн тонн нефти в год.

ЛУКОЙЛ в условиях ограниченных перспектив существенного увеличения добычи в РФ, в том числе из-за действия сделки ОПЕК+, уже многие годы активно интересуется зарубежными проектами. Однако санкции ЕС и США сделали российские компании «токсичными», особенно если речь идет о партнерствах с западными мейджорами. В этих условиях российским нефтекомпаниям приходится ограничиваться покупкой активов в дружественных странах. При этом, хотя у ЛУКОЙЛа из всех российских компаний наибольший опыт работы на шельфе, его зарубежные инвестиции в этот сегмент в проекты на этапе геологоразведки были в основном неудачными. Так, компании не удалось найти существенных запасов в западной Африке, Румынии, Мексике.

Женис и ряд других проектов в казахстанском секторе Каспия многое объединяет: эти участки в свое время были переданы иностранным недропользователям, но те отказались от них.

Так, французская Total вышла из Женис в 2012 году, работы на Каламкас-море осуществлял NSOC (оператор Кашагана, основные доли у Eni, BP, Total и Exxon), а разведку месторождений Хазар и Ауэзов вел консорциум в составе «Казмунайгаза», Oman Oil и Shell, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Он напоминает, что иностранные инвесторы покидали каспийские проекты, указывая на высокий уровень затрат и низкую рентабельность инвестиций при наличии существенных рисков. Эксперт отмечает, что, как показал опыт Женис, это может стать серьезным вызовом и для ЛУКОЙЛа.

Дмитрий Козлов