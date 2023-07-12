Покушение на убийство рассмотрят как теракт

Уголовное дело жителя Усть-Илимска Иркутской области Руслана Зинина, который в сентябре прошлого года устроил стрельбу в местном военкомате и тяжело ранил военкома Александра Елисеева, передано в 1-й Восточный окружной военный суд, находящийся в Хабаровске. Это связано с тем, что в деле вместо ст. 317 УК РФ (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов) появилась ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Выяснилось, что после предполагаемого покушения на убийство мужчина планировал сжечь здание военкомата. В настоящее время решается, будут судебные слушания проходить в Хабаровске или же на выездной сессии в Приангарье. Адвокаты Руслана Зинина находятся под подпиской о неразглашении и не могут комментировать предстоящий процесс, как и детали обвинения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение и направила в 1-й Восточный окружной военный суд уголовное дело о преступлениях против общественной безо­пасности. Его фигурантом является 26-летний Руслан Зинин, житель Усть-Илимска, который 26 сентября 2022 года устроил стрельбу в помещении местного комиссариата, тяжело ранив при этом военкома Александра Елисеева. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222 и 223 УК РФ (незаконные изготовление и перевозка оружия).

Ранее, после задержания Руслана Зинина и помещения его под стражу, уголовное дело в его отношении возбуждалось по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и «оружейной» ст. 222 УК РФ. Источник „Ъ“ в правоохранительных органах сообщил, что переквалификация обвинительной статьи по делу произошла весной этого года. «Во-первых, 317-я статья не подходила, так как военком не является сотрудником правоохранительных органов. Во-вторых, на это повлиял ряд других обстоятельств»,— уточняет источник.

«По версии следствия, днем 26 сентября 2022 года житель Усть-Илимска в целях дестабилизации деятельности военкомата совместно с иными лицами, не посвященными в его преступные намерения, пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. С собой он принес в рюкзаке заранее изготовленный обрез одноствольного ружья. В зале он подошел к выступавшему и произвел в него три прицельных выстрела из обреза. Затем мужчина разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание был задержан сотрудниками Росгвардии»,— в общих чертах раскрывает суть обвинения пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве также добавляют, что «федеральному учреждению причинен ущерб на сумму более 1 млн руб.».

В региональном СКР, проводившем следствие по делу, уточняют также, что Руслан Зинин «планировал сорвать призывные мероприятия», чтобы спасти от мобилизации своего родственника. Попытка же поджога здания военкомата трактуется следствием как «создание реальной опасности для жизни и здоровья людей, в том числе военного комиссара, который в связи с полученными ранениями не мог предпринять мер к своему спасению». Также отмечается, что тяжело раненного военкома из помещения вынесли двое сотрудников комиссариата, они же потушили огонь. В ходе следственных действий было допрошено более 80 свидетелей и проведено 13 сложных экспертиз.

Источник „Ъ“, близкий к следствию, отмечает, что в настоящее время неизвестно, где именно будет проходить суд. «1-й Восточный окружной военный суд, которому было передано дело по подсудности, находится в Хабаровске. Сейчас это единственный суд, рассматривающий дела, связанные с терроризмом на территории Сибири и Дальнего Востока. После получения дела судом будет принято решение — этапировать Зимина в Хабаровск или проводить выездную сессию суда в Иркутской области»,— уточняет источник.

В близком окружении Руслана Зинина рассказывают, что до последнего времени он находился в СИЗО в Иркутске, а его адвокаты в связи с «террористической» статьей находятся под подпиской о неразглашении, а потому не могут комментировать предстоящий процесс и детали обвинения.

Ранее сообщалось, что решение устроить стрельбу в военкомате Руслан Зинин принял после того, как мобилизационная повестка пришла его двоюродному брату. Житель Усть-Илимска очень переживал из-за этого, делился негативными эмоциями со своими знакомыми буквально за день до инцидента. В ходе допроса мужчина ссылался на эмоциональное состояние «из-за личных обстоятельств, связанных с гибелью близкого человека».

Тяжело раненный военком Александр Елисеев находился в больнице до середины ноября 2022 года. Врачи у него обнаружили внутреннее кровотечение, ранение обоих легких, переломы ребер. В настоящий момент военком не исполняет свои трудовые обязанности, находясь в отпуске.

Влад Никифоров, Иркутск