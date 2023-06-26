Почти половина петербургских компаний поднимут зарплаты до конца года

Почти половина (45%) компаний Петербурга планируют поднять до конца текущего года заработные платы своим сотрудникам, рассказали 26 июня в пресс-службе HeadHunter. Всего в России о таких планах заявили 53% работодателей.

Чаще всего о поднятии зарплат задумываются в IT (63%), строительной отрасли (63%) и производителях непищевых товаров народного потребления (62%), подсчитали в службе исследований.

Больше половины (52%) компаний Петербурга заявили, что не планируют пересматривать зарплаты до конца года. Не приняли подобное решение в 3% компаний города. Массовой тенденции сокращения зарплат в настоящий момент не отмечается. Подобное отмечается лишь в отрасли розничной торговли (8%), а также в сфере финансовых технологий (6%).

35% работодателей планируют увеличить оклад, 32% — и оклад, и премии, а 27% — только премии. «Конкуренция за кадры ведёт к увеличению заработных плат, хотя нехватка рабочих рук ограничивает возможности производства. Рост зарплат быстрее производительности труда становится проинфляционным фактором»,— добавила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

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