Прокуратура снова передала в суд протоколы по делу о репосте материалов «Медузы»

Прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга еще раз передала в суд протоколу по делу о репосте журналистами материалов издания «Медуза», признанного на территории России нежелательной организацией и иностранным агентом. Это следует из картотеки Октябрьского районного суда.

Согласно постановлению прокуратуры Адмиралтейского района, на страницах журналиста Сергея Кагермазова и экс-главреда «Эха Петербурга» Валерия Нечая был размещен ряд материалов издания «Медуза» (SIA «Medusa Project»), зарегистрированного на территории Латвии. Они проходят по статье об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП РФ).

Прокуратура нашла участие в деятельности нежелательной организации в репостах Валерием Нечаем интервью с мультипликатором и создателем мультфильма «Масяня» Олегом Куваемым. Аналогичное нарушение вменяется Сергею Кагермазову за пять репостов публикаций «Медузы».

Напомним, что в начале июня суд вернул составителям дело. В суде заявили, что в постановлении о возбуждении дела отсутствовали сведения о «надлежащем извещении» Кагермазова. Кроме того, в материалах отсутствовали сведения об отправлении сопроводительного письма. Дело было возвращено для устранения недостатков.

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