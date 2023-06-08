Суд в Петербурге вернул составителям дело о репосте материалов «Медузы»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям дело о репосте петербургским журналистом материалов издания «Медуза», признанного на территории России нежелательной организацией и иностранным агентом, для устранения недостатков. Аналогичное дело завели на экс-главреда «Эха Петербурга» Валерия Нечая, пишет 8 июня объединенная пресс-служба судов города.

Согласно постановлению прокуратуры Адмиралтейского района, на странице журналиста Сергея Кагермазова был размещен ряд материалов издания «Медуза» (SIA «Medusa Project»), зарегистрированного на территории Латвии. Он проходит по статье об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России (ст. 20.33 КоАП РФ).

В суде заявили, что в постановлении о возбуждении дела отсутствовали сведения о «надлежащем извещении» Кагермазова. Кроме того, в материалах отсутствовали сведения об отправлении сопроводительного письма. В связи с этим суд принял решение вернуть дело составителям для устранения недостатков.

Суд в Петербурге также зарегистрировал аналогичные дела по статье 20.33 КоАП РФ. Фигурантами стали Раиса Раевская и Валерий Нечай. Материалы дела были переданы судьям.

Напомним, против журналиста и бывшего главного редактора «Эха Петербурга» Валерия Нечая возбудили административное дело об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33. КоАП РФ). Поводом для этого стал репост материалов издания «Медуза», признанного нежелательной организацией. Это первое административное дело за репост публикаций издания, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

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