«На первом плане поставки оружия»

Есть дискуссия, согласия нет: в Вильнюсе открылся очередной саммит Организации Североатлантического договора. Камень преткновения — возможное членство Украины в альянсе. Не все страны-участницы готовы принять такое решение. Владимир Зеленский со своей стороны упрекнул западных союзников в нерешительности и попытках торга с Москвой. Генсек альянса Йенс Столтенберг тем не менее обещал Киеву «мощное и позитивное» послание по итогам мероприятия. В Кремле заявили, что украинской членство в блоке — угроза мировой безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что союзники найдут в итоге определенный компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Саммит НАТО начался на позитивной ноте: совсем поздно вечером в понедельник, 10 июля, Реджеп Тайип Эрдоган дал добро на вступление Швеции в альянс. Хотя ясности на этот счет особой не было. Таким образом, результат уже есть.

С Украиной пока все сложно. Целая группа стран, в том числе Венгрия, Италия, Дания и только что вступившая Финляндия, предлагает не торопиться с подобным решением. То есть не называются даже сроки принятия страны в военный блок. Владимир Зеленский обрушился за это на союзников с критикой — заявил, что будущее государства становится предметом торга с Россией и применил разные другие эпитеты.

Впрочем, Йенс Столтенберг призвал не торопиться: саммит еще не закончен, будет вам, украинские коллеги, мощное и позитивное послание. Главное ведь обеспечить вашу победу — над этим нужно работать. И в этой части есть конкретика.

Эмманюэль Макрон обещал предоставить дальнобойные ракеты Scalp — аналог британской Storm Shadow. И вроде бы они уже доехали до места. Правда, злые языки говорят, что решение было принято еще в мае. Поэтому заявление как бы просто приурочили к саммиту для большей значимости. Германия тоже объявила об очередном пакете военной помощи. Среди прочего там указаны две установки ЗРК Patriot — это тоже немаловажно.

Происходящее в первый день — это разогрев. Озабоченности партнеров важно услышать, но ключевое решение зависит от США как председателя западного мира и партнеров по «семерке». Это во-первых. А во-вторых, проблема намного шире, чем сам факт принятия Украины в НАТО. Необходимо создать новую систему мировой безопасности. А это значит, что нужно послать сигналы России, Китаю, Индии и всем, кто претендует на мировое лидерство.

Поэтому позиция западных союзников должна содержать возможность для определенного компромисса. Этого и опасается Зеленский, говоря о том, что украинское вступление в НАТО — предмет торга с Россией.

Однако так кажется, что никто не против в принципе принять Украину. Но Запад должен гарантировать самому себе, что ему не придется в итоге воевать с Москвой.

Что же остается? Либо готовиться к долгому, затяжному противостоянию по примеру Первой мировой войны, либо склонять Киев к уступкам (читай: к потере территорий), но зато обещать сразу же членство в НАТО, «план Маршалла» и, главное, гарантии, что украинская государственность — это навсегда. По идее, это важнее, чем членство в НАТО.

А что касается Российской Федерации, никто же не собирается ничего признавать, и санкции сохраняются. Так что, глядишь, в будущем все изменится и станет совсем хорошо как для Украины, так и для всего западного мира. Просто не все сразу.

При всем при этом мировая история учит нас тому, что любые гарантии, не подкрепленные грубой силой, это пустой звук. Соглашения и меморандумы на то и существуют, чтобы их не соблюдать. Кто сильнее, тот и прав — вот главный принцип сосуществования человечества. Поэтому на первом плане поставки оружия. А уж как там дальше, видно будет.

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