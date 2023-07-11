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Коммерсантъ FM
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Нижегородские промпредприятия привлекли тысячу сотрудников по модели аутстаффинга

За последние два года промышленные предприятия Нижегородской области привлекли около 1 тыс. временных сотрудников по модели аутстаффинга — когда специалист оформлен в одной компании, а работает в другой. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чаще всего по схеме аренды персонала нижегородские предприятия привлекали швей, штамповщиков, слесарей и других специалистов рабочих профессий.

«Вопрос обеспечения предприятий кадрами стоит как никогда остро. В Нижегородской области спрос на рабочую силу превышает ее предложение. При использовании модели аутстаффа предприятие-заказчик заключает договор об обеспечении работниками и платит за конкретных специалистов. При этом сотрудники не входят в штат предприятия»,— рассказал Андрей Саносян.

Ранее HeadHunter зафиксировал рост спроса на аренду кадров на российском рынке труда. Популярность этой модели эксперты связывают с нехваткой специалистов.

Подробнее о формате альтернативного найма – в материале «Ъ FM» «Аутстаффинг обозначил минусы».

Анастасия Еремина

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