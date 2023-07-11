Нижегородские промпредприятия привлекли тысячу сотрудников по модели аутстаффинга

За последние два года промышленные предприятия Нижегородской области привлекли около 1 тыс. временных сотрудников по модели аутстаффинга — когда специалист оформлен в одной компании, а работает в другой. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Чаще всего по схеме аренды персонала нижегородские предприятия привлекали швей, штамповщиков, слесарей и других специалистов рабочих профессий.
«Вопрос обеспечения предприятий кадрами стоит как никогда остро. В Нижегородской области спрос на рабочую силу превышает ее предложение. При использовании модели аутстаффа предприятие-заказчик заключает договор об обеспечении работниками и платит за конкретных специалистов. При этом сотрудники не входят в штат предприятия»,— рассказал Андрей Саносян.
Ранее HeadHunter зафиксировал рост спроса на аренду кадров на российском рынке труда. Популярность этой модели эксперты связывают с нехваткой специалистов.
Подробнее о формате альтернативного найма – в материале «Ъ FM» «Аутстаффинг обозначил минусы».