Сельской ипотекой в текущем году воспользовались 135 жителей Липецкой области на 350 млн рублей

С начала действия программы сельской ипотеки в Липецкой области более 1,5 тыс. семей взяли кредиты для улучшения условий проживания. В правительстве региона уточнили, что только в этом году банки-участники программы выдали липчанам 135 кредитов на сумму свыше 350 млн руб.

Чиновники напомнили, что параметры программы льготной сельской ипотеки расширяются. Так, максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 до 6 млн руб. для жителей всех регионов, участвующих в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». «Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем»,— констатировал губернатор Игорь Артамонов.

В правительстве региона отметили, что жители области могут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома «своими силами с использованием готовых домокомплектов», а в опорных населенных пунктах — на покупку квартир в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей. Общее финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Липецкой области в 2023 году может составить 507,1 млн руб.

Елизавета Цветкова