Румыния предложила НАТО открыть в стране тренировочную базу для пилотов F-16

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что предложил построить в его стране тренировочную базу для пилотов истребителей F-16 для союзников по НАТО.

«Я могу упомянуть наш проект, представленный нескольким союзникам, по созданию тренировочной базы в Румынии для пилотов F-16. Есть планы на эту базу, есть заинтересованные союзники, и я совершенно уверен, что дело будет продолжаться»,— сказал Клаус Йоханнис на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе (цитата по «РИА Новости»).

Господин Йоханнис добавил, что пока не готов сообщить возможное местоположение базы. Он назвал ее хорошим проектом для Румынии и стран региона, которые получат возможность обучать пилотов полетам на F-16.

«Эти региональные планы являются интервенционными планами, это строго секретные планы, но они не предусматривают пожертвований или закупок… С другой стороны, важно видеть, что ситуацию решает не только вооружение, но и подготовка военных, специальная подготовка»,— добавил Клаус Йоханнис.

На прошлой неделе Высший совет обороны Румынии принял решение об открытии в стране базы для обучения пилотов из стран—союзников и партнеров по НАТО, в том числе с Украины.

Олеся Павленко