Режим работы станции метро «Звездная» изменится из-за ремонта эскалатора

На станции метро «Звездная» в Санкт-Петербурге проведут ремонт эскалатора. На это время там поменяется режим работы наземного вестибюля. Ограничения начнут действовать со следующей недели.

Как сообщили 11 июля в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», с 17 по 21 июля возможно ограничение входа на станцию по утрам — с 07:45 до 08:45. Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал о закрытии на ремонт стации метро «Пионерская» с 24 июня до 22 августа. На время ремонта будут запущены новые наземные маршруты.

Елизавета Цветкова

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