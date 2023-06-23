Комтранс предупредил петербуржцев о закрытии «Пионерской»

Комитет по транспорту Петербурга напомнил о закрытии на ремонт станции метро «Пионерская». Она будет закрыта с 24 июня до 22 августа. На время ремонта будут запущены новые наземные маршруты.

На этот срок дополнительные наземные маршруты будут направлены к четырем станциям метрополитена: «Комендантский проспект», «Черная речка», «Удельная» и «Старая Деревня». В общей сложности обслуживать пассажиров на период закрытия «Пионерской» будут 29 маршрутов.

До 27 июня в городе будут работать волонтеры, которые отвечают за координацию пассажиров на наземном транспорте. Всего в Петербурге запустят три новых автобусных маршрута и один троллейбусный.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, будут внесены изменения в трассу автобусного маршрута №76. Теперь он будет следовать от площади Восстания мимо станций «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка» и «Комендантский проспект» до улицы Шаврова. Кроме этого, возобновится работа троллейбусного маршрута №42. Троллейбусы поедут по трассе, практически полностью аналогичной нынешнему 76-му автобусу, и будут следовать от станции Сортировочная мимо ст. м. «Бухарестская», «Волковская», «Обводный канал», «Лиговский проспект» вплоть до Московского вокзала.

Новый рейс №237М пройдет от Афонской улицы до станции метро «Черная речка» по укороченной трассе. Также будет запущен новый маршрут №267М — от «Черной речки» до ЖК «Новоорловский». Автобусы будут дублировать действующие маршруты №237 и 267. Они будут курсировать только в будние дни с 6 до 20 часов.

С 24 июня будет также изменена трасса автобуса №235 («Старая деревня»—Земской переулок) — она пройдет до станции метро «Удельная».

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