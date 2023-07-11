«Спартак» опроверг информацию об отстранении Квинси Промеса от всех турниров

Московский футбольный клуб «Спартак» не подтверждает сообщения о том, что нидерландский полузащитник команды Квинси Промес отстранен от участия во всех турнирах. По данным «Спартака», никаких подобных решений не принималось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, что на портале, опубликовавшем эту информацию, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»,— сообщил журналистам «Спорт-Экспресса» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Сообщение об отстранении Квинси Промеса от участия во всех футбольных турнирах и соревнованиях опубликовал профильный портал Transfermarkt без ссылок на источник информации.

В июне по решению суда в Амстердаме нападающий «Спартака» был заочно приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения по делу о драке в 2020 году, в ходе которой Промес ударил двоюродного брата ножом в колено.

Квинси Промес является гражданином Нидерландов, но проживает в Москве. Адвокат футболиста Роберт Малевич сообщил нидерландской телекомпании RTL Nieuws, что сейчас футболист находится в процессе получения российского паспорта. В марте этого года Минспорт РФ отказался помогать футболисту Промесу в получении российского гражданства из-за продолжающихся в Нидерландах уголовных процессов с участием игрока.

Александр Кислов