«Спартак» опроверг информацию об отстранении Квинси Промеса от всех турниров

Московский футбольный клуб «Спартак» не подтверждает сообщения о том, что нидерландский полузащитник команды Квинси Промес отстранен от участия во всех турнирах. По данным «Спартака», никаких подобных решений не принималось.
Квинси Промес
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, что на портале, опубликовавшем эту информацию, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»,— сообщил журналистам «Спорт-Экспресса» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Сообщение об отстранении Квинси Промеса от участия во всех футбольных турнирах и соревнованиях опубликовал профильный портал Transfermarkt без ссылок на источник информации.
В июне по решению суда в Амстердаме нападающий «Спартака» был заочно приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения по делу о драке в 2020 году, в ходе которой Промес ударил двоюродного брата ножом в колено.
Квинси Промес является гражданином Нидерландов, но проживает в Москве. Адвокат футболиста Роберт Малевич сообщил нидерландской телекомпании RTL Nieuws, что сейчас футболист находится в процессе получения российского паспорта. В марте этого года Минспорт РФ отказался помогать футболисту Промесу в получении российского гражданства из-за продолжающихся в Нидерландах уголовных процессов с участием игрока.