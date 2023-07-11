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Коммерсантъ FM
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«Спартак» опроверг информацию об отстранении Квинси Промеса от всех турниров

Московский футбольный клуб «Спартак» не подтверждает сообщения о том, что нидерландский полузащитник команды Квинси Промес отстранен от участия во всех турнирах. По данным «Спартака», никаких подобных решений не принималось.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, что на портале, опубликовавшем эту информацию, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»,— сообщил журналистам «Спорт-Экспресса» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Сообщение об отстранении Квинси Промеса от участия во всех футбольных турнирах и соревнованиях опубликовал профильный портал Transfermarkt без ссылок на источник информации.

В июне по решению суда в Амстердаме нападающий «Спартака» был заочно приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения по делу о драке в 2020 году, в ходе которой Промес ударил двоюродного брата ножом в колено.

Квинси Промес является гражданином Нидерландов, но проживает в Москве. Адвокат футболиста Роберт Малевич сообщил нидерландской телекомпании RTL Nieuws, что сейчас футболист находится в процессе получения российского паспорта. В марте этого года Минспорт РФ отказался помогать футболисту Промесу в получении российского гражданства из-за продолжающихся в Нидерландах уголовных процессов с участием игрока.

Александр Кислов

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