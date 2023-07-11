Балаковская АЭС в 2023 году направила 20 млн рублей на поддержку местного образования

7 июля 2023 года в г. Балаково Саратовской области прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Балаковского инженерно-технического института, филиала НИЯУ МИФИ.

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В этом году выпускниками вуза стали 206 специалистов в сфере строительства, IT-технологий, а также химической, атомной промышленности и многих других. Поздравить будущих профессионалов на церемонию вручения прибыл заместитель директора Балаковской АЭС по управлению персоналом Юрий Мезенцев. Он пожелал им продолжать совершенствовать знания на профессиональном поприще.

Балаковская атомная станция не остается в стороне и ежегодно поддерживает местные учебные заведения. Только в этом году 20 млн рублей было направлено на обновление научно-технической базы института.

Также в этот день состоялось заключение договоров с будущими работниками Балаковской АЭС — участниками программы целевого обучения. В 2023-м году заявки на обучение по целевым направлениям одобрены 19 абитуриентам. Каждому из целевиков предстоит пройти обучение в одном из восьми энергетических вузов страны. Ребята отправятся в Севастополь, Томск, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Обнинск и Иваново. Некоторые из них останутся в родном городе и будут получать атомную профессию в БИТИ НИЯУ МИФИ.

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Слова напутствия будущим студентам выразил заместитель директора атомной станции по управлению персонала Юрий Мезенцев.

«Коллектив Балаковской АЭС ежегодно пополняется выпускниками ведущих технических вузов страны, – отметил он, приветствуя участников целевого обучения. – Только в прошлом году на нашу атомную станцию были приняты 67 молодых специалистов. Рад видеть сегодня так много умных и талантливых ребят, которые понимают, что они хотят от будущего. Уверен, что все вы достойно пройдете этот непростой путь обучения».

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Отметим, что по условиям договора, на протяжения всего срока обучения каждому студенту по итогам успешной сдачи промежуточной аттестации предприятие будет выплачивать дополнительную стипендию. Еще одним плюсом целевой программы станет возможность пройти производственную и преддипломную практики на атомной станции. Но главным среди многочисленных преимуществ является гарантия трудоустройства на Балаковскую АЭС по окончании обучения.

Для справки:

Балаковская АЭС прилагает значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ, а также уделяет большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать специалистами атомной отрасли. Балаковская атомная станция заинтересована в своих будущих кадрах и прививает интерес к атомной отрасли подрастающему поколению уже со школьной скамьи.