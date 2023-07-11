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Вокруг Тверицкого бора в Ярославле предложили сделать велодорожку

Проектирование благоустройства Тверицкого бора в Ярославле займет полтора года. Сроки на встрече с жителями Заволжского района озвучил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Тверицкий бор

Тверицкий бор

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Тверицкий бор

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», жители Ярославля проголосовали за проведение благоустройства в ходе онлайн-голосования Минстроя, дизайн-проект вошел в число победителей. Но у Тверицкого бора статус особо охраняемой природной территории, так что любые работы требуют дополнительных согласований.

«Проектировщик еще не определен, бюджет еще не определен. Известно, что проектирование должно начаться в этом году. В силу того, что территория особо охраняемая, проектирование, скорее всего будет продолжено в следующем году. И начало благоустройства — это 2025 год. Все будет зависеть от наших в вами аппетитов и размеров бюджета. Если мы слишком много захотим, а в бюджете будет недостаточно средств, то придется благоустройство растянуть на несколько лет»,— рассказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Точно войдут в проект благоустройства новые входные группы, освещение в районе так называемых «Карпат», дополнительные парковочные пространства. Среди дополнительных предложений— веревочный парк и велодорожка протяженностью в 2 км.

«Велодорожка по периметру Тверицкого бора, не заходя в сам бор. Площадь самого бора 800 тыс. кв. м., сделать вокруг него»,— предложил первый заместитель главы администрации Заволжского района Сергей Щербаков.

Экологи предложили провести проверку состояния деревьев. Из-за проблем с корневой системой, казалось бы, здоровые деревья начинают падать.

«Создать 10 структурных зон: исследовательскую, историческую, патриотическую, просветительскую, детскую площадку на Карпатах, аптекарский сад, несколько уровней пешеходных маршрутов»,— рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Галина Суворова.

Жители разошлись в оценках необходимости установки столиков и мангалов для отдыха. Зато есть единство в другом вопросе.

«Самая большая проблема — это именно уборка леса. Уборка того мусора, который самый люди бросают. Бор надо вычищать», - высказалась заместитель директора спортивной школы Светлана Глебова.

В мэрии намерены собрать предложения жителей Заволжского района и учесть при составлении технического задания для будущего проектировщика благоустройства Тверицкого бора.

Андрей Иванов

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