В Ярославле будут благоустраивать Тверицкий бор и Первомайский бульвар

В Ярославле в 2024 году будет благоустроено от 4 до 6 общественных пространств. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизайн-проект благоустройства Тверицкого бора

Фото: 76.gorodsreda.ru Дизайн-проект благоустройства Тверицкого бора

Фото: 76.gorodsreda.ru

Финансирование благоустройства ведется на средства национального проекта «Жилье и городская среда». В ярославском правительстве отметили, что Ярославская область получит на эти цели 438 млн руб. Как написал господин Молчанов, в Ярославле по итогам онлайн-голосования победили дизайн-проекты благоустройства парка Судостроителей, Первомайского бульвара, Тверицкого бора и парка 30-летия Победы.

«Сейчас начнём проектирование, результаты которого дадут представление о размерах необходимого финансирования на каждую территорию. Помимо вышеперечисленных общественных пространств, разработаем проектно-сметную документацию для сада фабрики «Красный перевал» и парка 950-летия Ярославля»,— заявил Артем Молчанов.

Согласно протоколу онлайн-голосования, чаще всего ярославцы поддерживали благоустройство парка Судостроителей (19963 голоса), следом идут парк 30-летия Победы (15942 голоса), Тверицкий бор (7800 голосов) и Первомайский бульвар (5656 голосов). В протоколе указано, что проект благоустройства в Тверицком бору двухлетний и будет реализовываться в 2024-2025 годах.

На пятом месте в онлайн-голосовании с результатом в 4549 голосов оказался сад на «Красном перевале», а вот парк 950-летия в районе Юбилейной площади только на 7 строчке протокола голосования. Сквер 950-летия Ярославля уступил в голосах территории у ДК «Гамма» и бульвару на проспекте Дзержинского.

Андрей Иванов