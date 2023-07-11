В Самарской области опубликован закон о штрафах за приставания к гражданам в общественных местах

Штрафы за приставание к гражданам в общественных местах официально вводятся в Самарской области. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях размещены на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, под приставанием понимается хватание за руки, одежду и личные предметы, а также преграждение пути для купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом. Также документ предусматривает ответственность за аналогичные действия с целью навязывания услуг, гадания и попрошайничества.

Санкции предусматривают штраф в размере до двух тыс. руб. За повторное нарушение сумма административного взыскания увеличивается до пяти тыс. руб. Закон вступит в силу в течение десяти дней с момента опубликования. Ранее был опубликован закон о штрафах за неправильный выгул животных в Самарской области.

Георгий Портнов