Опубликован закон о штрафах за неправильный выгул животных в Самарской области

Поправки в закон об административных нарушениях в Самарской области вступят в силу через десять дней после публикации документа. Он был размещен на портале правовой информации во вторник, 4 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изменения в региональном законе касаются штрафов за нарушения при выгуле домашних животных. Согласно документу, физическим лицам грозят санкции на три – пять тыс. руб., должностным лицам – на пять- семь тыс. руб. и юрлицам – на семь – десять тыс. руб. При повторном нарушении размер штрафа вырастет соответственно до десяти, 15 и 20 тыс. руб.

Соответствующий законопроект был внесен в Самарскую губернскую думу в июне текущего года.