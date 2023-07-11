Экстренные патчи для iOS, iPadOS и macOS ломают браузер Safari

Американская корпорация Apple выпустила экстренные патчи для операционных систем iOS, iPadOS и macOS, которые нарушают работу браузера Safari. Уже скачавшим обновление пользователям рекомендуется установить предыдущую версию операционных систем.

Из-за патчей браузер Safari выдает пользователям предупреждения о том, что он не поддерживает такие сайты, как Zoom, WhatsApp, Instagram и Facebook (последние три принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Apple выпустили патчи в рамках политики «быстрых ответов на угрозы».

Уязвимость нулевого дня CVE-2023-37450 позволяет преступникам обходить защиту устройств и узнавать конфиденциальные данные пользователей. В Apple утверждают, что уязвимостью в браузерном движке WebKit уже пользуются злоумышленники, которые заманивают пользователей на web-страницы и заставляют воспроизводить произвольный код на устройствах. Обновления получили только самые свежие варианты операционных систем iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 и macOS 13.3.1. В Apple пока отозвали обновление и пообещали выпустить новую работающую версию в ближайшее время.

Евгений Федуненко