«Теплосеть Санкт-Петербурга» предупредила об испытаниях труб 12 и 13 июля

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет ряд испытаний на подведомственной инфраструктуре в трех районах города 12 и 13 июля, сообщила пресс-служба предприятия. Жителей просят быть внимательнее и не подходить к местам разлива воды в случае прорывов.

В среду, 12 июля, тесты теплосетей пройдут в Калининском и Красногвардейском районах в границах улиц Жукова, Замшина, Антоновская, Васенко, Лабораторная, Бестужевская, Маршала Тухачевского, а также Кондратьевского проспекта, проспекта Маршала Блюхера и по другим адресам.

«В зону работ 13 июля входят тепловые сети Калининского и Выборгского районов, проходящие по улицам: Арсенальная, Минеральная, Комиссара Смирнова, Бобруйская, Ватутина, Академика Лебедева, Выборгская, проспекты Кондратьевский, Лесной, Большой Сампсониевский, Арсенальная набережная, площадь Ленина, Нейшлотский переулок»,— говорится в сообщении.

В начале месяца «Теплосеть» проводила тесты в Кировском районе Петербурга.

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