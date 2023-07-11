«Ведомости»: «Деметра-холдинг» продаст часть бизнеса инвесторам из Омана

Группа компаний «Деметра-холдинг», в активы которой входят зерновые терминалы в Новороссийске и Тамани, готовится к сделке по передаче части акций Southern Sea Investment LLC из Омана. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Доля холдинга, которая достанется оманскому предприятию, не раскрывается, как и сумма соглашения. Сама сделка пройдет в несколько этапов, один из которых — выпуск новых акций. По данным издания, Southern Sea является одним из покупателей допэмиссии.

«Бенефициаром оманской компании является принадлежащий государству Оман инвестиционный фонд»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что российские владельцы «Деметры» расширят доли своего участия, при этом их объем раскрываться не будет.

Ранее Банк ВТБ вышел из состава совладельцев «Деметра-холдинг». Финансовой организации принадлежало 45% акций холдинга. Покупатель, сумма и причины реализации пакета ценных бумаг не раскрываются.

Анастасия Донскова

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