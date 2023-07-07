«Интерфакс»: ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинг»

Банк ВТБ вышел из числа совладельцев компании «Деметра-холдинг», владеющей зерновыми терминалами, в том числе в Новороссийске, и элеваторами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу финансовой организации Андрея Костина.

«У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель,— это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная»,— цитирует издание заявление господина Костина.

«Деметра холдинг» является крупным трейдером зерна на юге России. Предприятие владеет Октябрьским, Дишнинским элеваторами, Ипатовским хлебокомбинатом и зерновыми терминалами в Новороссийске и Тамани. Организация также владеет акциями в АО «ОЗК», «Русагротранс», аграрным маркетплейсом поле.рф и другими предприятиями. В состав холдинга входит «Деметра Трейдинг», экспорт зерна которого в 2021–2022 годах составил 2,8 млн тонн.

Анастасия Донскова

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