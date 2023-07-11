В Петербурге перенесут три автобусные остановки и откроют новую

Из-за проводимых на юге Санкт-Петербурга дорожных работ на период с 13 по 16 июля будут перенесены автобусные остановки на Московском проспекте у Парка Победы. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Остановка «Метро "Парк Победы"» (со стороны вестибюля станции метро) будет перенесена до перекрестка Бассейной улицы, а одноименная остановка со стороны Российской национальной библиотеки — на 160 метров вперед, за этот перекресток. Остановка «Кузнецовская улица» сдвинется на 160 метров назад.

Кроме того, с 15 июля для автобусов, следующих по маршруту №137, на Екатерининском проспекте появится новая остановка «Бестужевская улица».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по просьбе петербуржцев комитет по транспорту переименовал 24 остановки общественного транспорта.

Елизавета Горовая

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