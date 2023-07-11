Более 900 млн рублей направят на капремонт многоквартирных домов Тамбова в 2023 году

Фонд капитального ремонта Тамбовской области направит более 900 млн руб. на обновление многоквартирных домов (МКД) Тамбова в 2023 году. Об этом председатель городского комитета ЖКХ Сергей Серегин сообщил на планерке в городской администрации. По его словам, по сравнению с 2022 годом сумма выросла в 2,5 раза.

Различные работы планируются в 118 многоквартирных домах, что на 35% больше показателя прошлого года. В 71 доме обновят кровли, в 26 заменят лифты, в «других» отремонтируют коммуникации.

Также в этом году в Тамбове планируют капитально обновить десять домов, являющихся объектами культурного наследия. По словам господина Серегина, в трех из них работы уже ведутся.

Почему власти Воронежской области приняли новую программу капремонта, которая отодвинула обновление МКД — в публикации «Ъ-Черноземье» «Жилье пошло на новый срок».

Алина Морозова