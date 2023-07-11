Сингапурский государственный инвестфонд Temasek показал худшую доходность с 2016 года

Государственная инвестиционная компания Сингапура Temasek, являющаяся одним из крупнейших мировых инвесторов, сообщила, что по итогам 2023 финансового года стоимость ее портфеля снизилась до $283 млрд, а доходность для акционеров — на 5,1%. Это стало худшим показателем для Temasek за последние семь лет. В 2022 финансовом году доходность фонда выросла на 5,8%.

«Прошлый год стал одним из самых сложных для рынков за последнее десятилетие,— отметил председатель Temasek Лим Бун Хен.— На фоне ужесточения макроэкономической политики, слабого роста экономики и ухудшения геополитической обстановки мир стал меняться очень быстро».

Еще одним негативным фактором для Temasek в 2022 году стали его инвестиции в обанкротившуюся криптобиржу FTX. В ноябре прошлого года фонду пришлось списать $275 млн, которые он вложил в эту биржу. Уже в текущем году руководство Temasek решило наказать тех, кто отвечал за инвестиции в FTX, урезав им размер денежного вознаграждения. Ответственность за решение инвестировать в FTX взяли на себя отдел планирования инвестиций и топ-менеджеры инвестфонда, выплаты которым в итоге и будут сокращены.

Евгений Хвостик