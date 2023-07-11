В Березовском построят метизный логистический центр за 600 млн рублей

В Березовском (Свердловская область) построят метизный логистический центр площадью около 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, который профинансирует реализацию проекта. Общая стоимость строительства составит более 600 млн руб.

Соглашение о финансировании проекта подписали глава Свердловского отделения Сбербанка Владислав Шиленко и управляющий ООО ПКФ «Метпром-Урал» Николай Макаров на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

В логистическом центре смогут одновременно храниться до 5 тыс. тонн металлических изделий. Например, высокопрочные крепежи, болты, шпильки, гайки, шайбы, саморезы, гвозди, анкеры и другие виды продукции.

Напомним, в прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал проект «Сухой порт». Глава региона предложил за пять лет превратить регион в крупнейший транспортно-логистический центр страны.

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