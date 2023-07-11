Евгений Куйвашев предложил китайским властям принять участие в проекте «Сухой порт»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил китайским партнерам рассмотреть возможность участия в проекте «Сухой порт». Об этом он заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом КНР в РФ Чжаном Ханьхуэ. Напомним, проект предполагает строительство в регионе нескольких логистических центров, где будет вестись обработка, хранение, распределение и страхование грузов.

«КНР входит в число наших стратегических партнеров и уверенно занимает первое место по объему взаимного товарооборота. Считаем, что дальнейшее развитие нашего взаимодействия может быть связано с наращиванием поставок промышленной продукции в Китай, импортом производственного оборудования, реализацией совместных инвестиционных и кооперационных проектов»,— подчеркнул глава региона.

Чжан Ханьхуэй же пригласил Евгения Куйвашева посетить провинцию Ляонин, чтобы ознакомиться с ее промышленным потенциалом. По мнению посла, Ляонин очень похож на Свердловскую область.

Напомним, идея проекта «Сухого порт» была озвучена губернатором в июле прошлого года. Тогда Евгений Куйвашев предложил за пять лет превратить Свердловскую область в крупнейший транспортно-логистический центр страны.

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