Sport24: у 19-летней фигуристки Анны Щербаковой диагностировали мононуклеоз

19-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает портал Sport24 со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Щербакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анна Щербакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«У Анны Щербаковой был обнаружен мононуклеоз. Из-за этого фигуристке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды тренера Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске»,— пишет издание. Предполагаемые сроки восстановления фигуристки, являющейся членом национальной сборной России по фигурному катанию, пока не называются.

Сама спортсменка, ее представители, а также Федерация фигурного катания на коньках России информацию о заболевании фигуристки не комментировали.

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, которое характеризуется сильной лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями состава крови.

Александр Кислов