В окрестностях горевшего полигона ТБО в Можге не превышен уровень вредных веществ в воздухе

В деревне Малая Сюга, рядом с которой загорелся полигон ТБО, нет превышения предельно допустимых норм вредных веществ. Соответствующий результат показали исследования проб атмосферного воздуха, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов.

«В ближайшие сутки мы продолжим мониторить качество воздуха с учетом направления ветра»,— рассказал господин Семенов.

В настоящее время продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания, поскольку глубина накопленных отходов достигает 6 м и тление может растянуться по времени. На полигоне находятся сотрудники МЧС, представители администрации Можги и Можгинского района, а также контролирующие органы и природоохранная прокуратура.