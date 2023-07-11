Выручка «Курскрезинотехники» в 2022 году выросла на 60%

В 2022 году ОАО «Курскрезинотехника» (входит в Rubex Group) увеличило выручку на 60% — с 6 млрд руб. в 2021-м до 9,56 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Это наилучшая динамика за последние пять лет: с 2018 года выручка колебалась в пределах 5–6 млрд руб.

Также в 5,7 раза выросла чистая прибыль — с 279,2 млн руб. в 2021 году до 1,87 млрд руб. в 2022-м. Себестоимость продаж увеличилась существенно меньше, чем выручка: с 4,93 до 5,98 млрд руб.

Дебиторская задолженность увеличилась на 228,1 млн руб.: на 31 декабря 2021 года она составляла 926 млн руб., на 31 декабря 2022-го — 1,15 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла на 54,2 млн руб. — с 655,5 млн руб. до 709,8 млн руб.

Последние два года финансовые показатели «Курскрезинотехники» ухудшались: в 2020 году чистая прибыль сократилась вдвое, выручка — на 560,7 млн руб. В следующем году чистая прибыль уменьшилась на 20 млн руб., выручка — почти на 700 млн руб.

ОАО «Курскрезинотехника» было зарегистрировано в Курске в 1992 году. По данным правительства Курской области, предприятие «специализируется на производстве конвейерных лент, гидравлических и промышленных рукавов, является единственным производителем резинотросовых конвейерных лент в России». Его уставный капитал составляет 54,1 млн руб. Управляющая компания — московское ООО «Рабэкс групп». 60,09% акций находятся у Радика Мингазова, который также выступает основным акционером входящего в «Рабэкс групп» ОАО «Саранский завод "Резинотехника"». Еще 26,63% акций курского предприятия — у Евгения Заниздра (также является учредителем новосибирского ООО «Финанс Инвест», занимающегося торговлей топливом), 5,91% — у Владимира Гордеева (владеет 4% акций саранского предприятия, занимает должность генерального директора ООО «Рабэкс групп»), 4,45% — у Александра Бородаева (владеет 50% ООО «Угольная компания "Разрез Майрыхский"», которое занимается добычей угля в Хакасии).

Алина Морозова