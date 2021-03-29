«Курскрезинотехника» в 2020 году вдвое сократила чистую прибыль

По итогам 2020 года чистая прибыль ОАО «Курскрезинотехника» (КРТ, входит в резинотехнический холдинг Rubex Group) упала почти в 1,9 раз, следует из бухгалтерской отчетности компании. Показатель составил 303,6 млн руб., тогда как в 2019-м он равнялся 606,9 млн руб.

Выручка «Курскрезинотехники» также сократилась — на 560,7 млн руб. По итогам 2020 года она составила 5,4 млрд руб. против 5,9 млрд руб. в 2019 году. Падение финансовых показателей компания демонстрировала 4459608 весь прошлый год. При этом по итогам первого полугодия 2020-го решено было выплатить 4521899 более 200 млн руб. дивидендов.

Крупнейшими акционерами компании являются бизнесмен Радик Мингазов, контролирующий ряд российских резинотехнических предприятий (63,08%), собственник управляющего КРТ ООО «Рабэкс групп» Евгений Заниздра (28,17% в доверительном управлении) и председатель совета директоров компании Владимир Гордеев (4,27%).

Александр Прытков