Рэпер Элджей исчез с афиш московской части VK Fest

Имя российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) исчез с афиш и сайта московской части музыкального фестиваля VK Fest, обратили внимание пользователи соцсетей. Ранее на артиста пожаловался руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин из-за демонстрации на концерте Элджея его совместного с признанным иноагентом рэпером Моргенштерном клипа.

Официально об отмене выступления рэпера на мероприятии не сообщалось. Изданию «Фонтанка» представители артиста сообщили, что все вопросы о лайн-апе следует адресовать организаторам VK Fest. Там на запрос издания не ответили.

В рамках петербургской части VK Fest 2 июля на выступлении Элджея был продемонстрирован клип, в котором фигурировало несколько признанных иноагентами артистов. В этой связи руководитель Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить организаторов VK Fest.

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