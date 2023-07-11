Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов

На 81-м году жизни умер первый президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрий Белов. Причины его смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Белов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Дмитрий Белов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В пресс-службе федерации сообщили, что господин Белов скончался 11 июля. Уточняется, что в ближайшее время состоятся его похороны, а также прощание с первым президентом ВФП.

Дмитрий Белов возглавлял Всероссийскую федерацию плавания в 1991-1992 годах. Также он был вице-президентом ВФП и входил в президиум федерации. Помимо административной работы господин Белов занимался и тренерской деятельностью. В частности, он был главным тренером российской национальной сборной по плаванию на открытой воде. Дмитрий Белов имел звание заслуженного тренера России, а также по решению президента РФ был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Кислов