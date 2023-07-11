Пожарное депо в Красносельском районе введут в эксплуатацию до конца года

Строительная готовность нового пожарного депо, которое в рамках адресной инвестиционной программы возводится на Петергофском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга, превышает 96%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предполагается получить до конца этого года, сообщили 11 июля в городском комитете по строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга

Строит пожарное депо ООО «Глобус», госконтракт с которым был заключен в апреле 2021 года. Территория строящегося объекта — 11 663 кв. м. Здесь будут размещены здания самого депо, гараж резервной техники, КПП, подземный резервуар для запаса воды, стоянки для служебного транспорта, а также физкультурно-спортивная зона и зона отдыха.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству внутренних сетей и вентиляционных систем. Завершаются отделочные работы и установка внутренних дверей, идет благоустройство территории.

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