В Петербурге задержали мобилизованного, сбежавшего из воинской части месяц назад

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге попавшего под частичную мобилизацию 31-летнего местного жителя, в прошлом месяце самовольно покинувшего воинскую часть без уважительных причин. Его нашли недалеко от дома, где он прописан.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск в июне этого года, пишет «Фонтанка», в его отношении заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации). Полицейские задержали его на прогулке на Октябрьской набережной. После следственных действий его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали полицейского-стажера по подозрению в убийстве партнера бывшей девушки.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте