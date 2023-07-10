В Петербурге задержали полицейского-стажера по подозрению в убийстве партнера бывшей девушки

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали полицейского-стажера по подозрению в убийстве партнера его бывшей сожительницы. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, подозреваемый самостоятельно пришел в УМВД по Московскому району.

«Сотрудники УСБ провели с ним необходимые оперативные действия, после чего задержанный был передан в следственные органы для принятия процессуального решения»,— отмечается в сообщении.

Полиция разыскивала мужчину с 9 июля. Ночью в этот день в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы Кудрово, которая сообщила, что к ней в квартиру вломился бывший сожитель, который напал на нынешнего партнера с ножом. Приехавшие по адресу полицейские обнаружили избитую женщину и раненого 28-летнего мужчину, который скончался, несмотря на оказание медицинской помощи. Городские СМИ писали, что полицейский расстался со своей бывшей девушкой около недели назад и злоупотреблял алкоголем все прошедшие дни.

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