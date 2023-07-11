В Екатеринбурге мужчина выкинул годовалого ребенка из окна пятого этажа

В Екатеринбурге мужчина выкинул из окна пятого этажа годовалого ребенка, сообщает портал Е1.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время инцидента мать ребенка спала в квартире и ничего не слышала. По предварительным данным, выбросить ребенка из окна мог ее сожитель.

После падения из окна ребенок был доставлен в одну из екатеринбургских больниц. В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что в настоящее время пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Медики активно оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Александр Кислов