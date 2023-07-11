Возбуждено дело о падении дерева на ребенка в Самаре

В Самаре расследуют уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Поводом для этого стало происшествие с падением дерева на ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«10 июля 2023 года в вечернее время на девятилетнего мальчика на детской площадке около дома № 47 по ул. Гастелло в Октябрьском районе, упало дерево, в результате чего ребенок получил телесные повреждения»,— говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован. Сейчас он проходит лечение.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Также они проверяют качество работы управляющей компании, которая обслуживает указанный дом.

Силовики предполагают, что действия сотрудников указанной УК могли стать причиной происшествия. Ранее прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

Георгий Портнов