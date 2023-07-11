За первую декаду июля в Петербурге выпало больше половины месячной нормы осадков

За первые десять дней июля в Санкт-Петербурге выпало 56% месячной нормы осадков, при этом температура воздуха была близка к среднегодовым значениям за последние 30 лет. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Осадков выпало уже много, практически каждый день в Санкт-Петербурге наблюдался дождь. За первую декаду на центральной метеостанции выпало 46,7 мм дождя или 56% от нормы»,— написал он в своем Telegram-канале во вторник, 11 июля.

Он отметил, что по новым климатическим нормам для СЗФО разница в температурной норме месяца составила +1,3 градуса по Цельсию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прошедший июнь в Петербурге стал самым холодным за последние четыре года.

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